В Кремле стартовали переговоры Путина и Токаева

В Кремле начинаются переговоры Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Сегодня второй, основной день государственного визита президента Казахстана.

Российский лидер приветствовал коллегу в Георгиевском зале. Также запланировано совместное участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества и подписание большого пакета документов, в том числе декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

А в начале дня Токаев посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду. Делегация Казахстана во главе с президентом почтила память погибших минутой молчания. Лидер страны возложил к монументу венок в цветах флага республики.