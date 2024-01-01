Сообщения Службы внешней разведки России никогда не бывают голословными. Такое заявление сделал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался после сообщения СВР о том, что Армения намеревается отказаться от закупок зерна у России и заменить эти поставки украинским зерном. Спецслужба охарактеризовала это фразой "поцелуй Еревана", подразумевая широко известный евангельский сюжет с поцелуем Иуды.

Песков отметил, что у Москвы и Еревана "много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества". Стороны продолжают развивать взаимодействие с Арменией как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных процессов.

Продолжаются частые контакты на высшем уровне — российская сторона надеется на продолжение сотрудничества, цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Ранее директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказала, что количество государств, которым Россия отгружала пшеницу в октябре 2025 года, сократилось в сравнении с показателем октября 2024 года — с 50 до 30. Отгрузки основных видов зерновых сократились на 20%, с 8 миллионов тонн до 6,454 миллиона тонн.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что одним из ключевых вопросов является снабжение продовольствием внутреннего рынка. Позитивный прогноз формируется на предварительных итогах уборочной кампании: собрано свыше 135 миллионов тонн зерна и даже установлены рекорды по урожаям зернобобовых и ряда других культур.