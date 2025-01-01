Между Москвой и Лондоном действительно были контакты на высоком уровне в 2025 году, но результата они не дали. Об этом рассказал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий последовал за публикацией Financial Times о том, что Лондон предпринял попытку наладить контакт с Москвой на фоне опасений Европы из-за непоследовательности Соединенных Штатов в вопросе поддержки Украины. Однако попытка оказалась неудачной, не позволив сформировать неформальный канал связи с ближайшим окружением президента России.

Как уточнил представитель Кремля, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл связывался с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым, но "диалог не получил продолжения".

Песков объяснил это тем, что "в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию".

В итоге "в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития", цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил, что британская сторона по-прежнему не желает вникать в причины украинского конфликта — в Лондоне "просто делят все на черное и белое", причем "Россия — плохая, Украина — хорошая".

Более того, британская сторона предпринимает откровенно враждебные шаги против России. Киев и Лондон планировали угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", чтобы использовать его для имитации нападения на войска альянса. Однако ФСБ сорвала планировавшуюся провокацию.