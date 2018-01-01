Регина Тодоренко пожаловалась на детей: "Старший ревнует, средний дерется и обзывается"

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын.

Буквально через месяц Регина вышла на работу. Она снимается, мотаясь на площадки прямо с новорожденным ребенком. Сидеть в декрете, призналась Тодоренко, не для ее деятельной натуры. Кроме того, ведущая успевает обновлять ленту в своих социальных сетях.

Теперь же Тодоренко признала, что такая активная деятельность вкупе с родительством не проходит для нее без последствий. Популярная телеведущая призналась, что очень устала. А тут еще и старшие сыновья Михаил и Мирослав дают жару.

"Полтора месяца радости, нежности, сладкого гуления. И вот наконец-то к детям приходит осознание, что с приходом нового малыша наступили перемены, которые неизбежно влияют на всех членов семьи: старший дико ревнует родителей, средний начал драться и обзываться, я устала, видимо, от недосыпа, а у ВМ голова кругом от круговорота чужих людей в доме (муж собеседовал около 40 кандидаток на роль нашей няни)", - рассказала Регина в официальном телеграм-канале.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Почти сразу после свадьбы у них родился первенец Михаил, а летом 2022 года на свет появился Мирослав.