Кремль объяснил, зачем Токаев на самом деле прилетел в Россию

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию дает возможность детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку двусторонних отношений. На это указал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, у лидеров России и Казахстана много вопросов на повестке дня — прежде всего в области торгово-экономического сотрудничества. Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая — это "очень значительные объемы".

Россия и Казахстан сохраняют очень тесные и многогранные отношения, "поэтому есть о чем поговорить", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

В конце октября российский лидер Владимир Путин созванивался с Токаевым. Политики рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки государственного визита президента Казахстана в Россию.

Также президент России предупреждал об опасности "разъезда" бывших республик СССР и напомнил, что очень многое объединяет наши государства. В этом контексте Владимир Путин отметил роль СНГ, которое успешно решает задачу по сохранению конкурентных преимуществ на постсоветском пространстве.