МЧС Москвы распространило предупреждение о снеге и гололедице

Метеорологи обещают 15 и 16 ноября на территории Москвы резкое изменение погодных условий, что требует осторожности от жителей и гостей столицы. Об этом предупредило в среду, 12 ноября, столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в Московском регионе прогнозируются осадки в виде дождя, переходящие днем 15 ноября в мокрый снег и снег, а также снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Из-за этого на дорогах может сформироваться гололедица. Также не исключено местами усиление ветра до 15 метров в секунду и налипание мокрого снега на провода и деревья.

В связи с этим автомобилистов просят парковаться в безопасных местах и внимательно управлять транспортными средствами. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также гражданам напоминают про необходимость не оставлять детей без присмотра.

Гидрометцентр России на своем официальном сайте информирует, что в Москве и Московской области введен "желтый" уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в ночные и утренние часы четверга, 13 ноября, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров. Предупреждение сохранится до 10 часов утра 13 ноября.

Тем временем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что уже в конце второй декады ноября в столичном регионе может покружить настоящий снежок. Следует ожидать и дальнейшего понижения температуры.