Отношения России и Казахстана перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства

После двух раундов переговоров в узком и расширенном составах делегации России и Казахстана подписывают целый ряд двусторонних соглашений. И главный из них - декларация о переходе отношений Казахстана и России на новый уровень.

"Переговоры прошли в деловом ключе. Были результативными. Разумеется, приоритетное внимание на переговорах было уделено экономическому взаимодействию. Россия входит в число основных инвесторов Казахстана. Уже накоплено около 10 миллиардов долларов российских капиталовложений", - сказал Владимир Путин.

Торжественной встречей в Георгиевском зале открылся второй день государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Москву. Крепкое рукопожатие лидеров на фоне гигантских флагов двух стран. Государственные гимны.

Президенты приветствуют делегации. Они максимально представительные. C нашей стороны - кабмин практически в полном составе. А еще руководители крупнейших компаний. В том числе стратегических: "Росатома" и "Роснефти". Путин называет Казахстан ближайшим партнером и союзником. А это значит, что страны взаимодействуют в самых разных сферах: от политики и торговли до культурной и гуманитарной.

"Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году, по-моему, свыше 27 миллиардов у нас торговый оборот. В целом мы добились того, что все расчеты, практически сто процентов, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать", - говорит Путин.

Казахстан намерен увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов. И немалую роль в этом может сыграть мирный атом. Москва и Астана близки к подписанию соглашений по строительству в республике первой АЭС c прямым участием "Росатома". Наша госкорпорация должна возглавить консорциум по возведению станции.

"Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а сама суть нашего сотрудничества, и мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов. Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна. И отрадно что находится решение всех вопросов. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует", - заявил Токаев.

В условиях геополитической турбулентности региональное сотрудничество очень важно. А у нас с Казахстаном самая протяженная в мире сухопутная граница - семь с половиной тысяч километров. Только за этот год президенты России и Казахстана встречались три раза и провели не менее 10 телефонных разговоров.

Большая политика - не только в заключенных сделках и подписанных соглашениях. А во взаимных жестах уважения. Приглашение от Владимира Путина на чай - встреча без пиджаков в итоге затянулась на три часа. Возложение Касым-Жомартом Токаевым венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В рамках госвизита Токаев встретился не только с президентом и кабмином, но и с российскими сенаторами. А вечером запланировано посещение большого театра вместе с Владимиром Путиным. В программе - гала-концерт мастеров искусств Казахстана. В России проходят дни культуры республики.

Вообще, у Москвы и Астаны давние гуманитарные связи. В Казахстане работают девять филиалов наших вузов. И недавно к ним присоединился МГИМО. Русский язык имеет статус официального в государственных организациях и документообороте наравне с казахским.