Собянин сообщил об открытии первого Московского трамвайного диаметра

Российский "Львенок" не идет, а бесшумно подкрадывается. Это запуск первого Московского трамвайного диаметра.

"Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1. МТД станут мощным дополнением к существующей инфраструктуре метро и будут работать по стандартам наземного уличного метро, обеспечивая быстрые, комфортные и надёжные поездки с минимальными интервалами. Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируем запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 миллиона жителей", - сообщил мэр Сергей Собянин.

На трамвайном маршруте Т1 работают современные односекционные низкопольные трамваи российского производства "Львенок-Москва" с системой автономного хода.

"Этот трамвай может передвигаться без контактной сети, что позволяет транспортному комплексу Москвы по-новому подойти к планированию маршрутов. Эти трамваи позволяют снизить пиковое потребление из контактной сети, то есть даже если трамвай идет с питанием от контактной сети, автономный ход позволяют ему снизить потребление энергии в самые пиковые моменты", - объяснил Роман Миронов, директор по развитию городского транспорта АО "ТМХ", заместитель генерального директора ООО "ТМХ ГорТранс".

Первая линия без контактной сети в сентябре этого года появилась на проспекте Академика Сахарова. Ее строительство стало крупнейшим за последние годы проектом возрождения трамвайной инфраструктуры в столице. Линия через центр связала между собой разные части города, что стало началом создания Московских трамвайных диаметров.

Вагоны "Львят" оборудованы всем необходимым для комфортных поездок. Вместимость каждого - около 110 человек.

Внутри - просторный, современный салон, где все продумано до мелочей: кондиционеры, медиаэкраны с указанием остановок, зарядки для телефонов и при необходимости - адресное открытие дверей.

Т1 стартует у метро "Университет" и доходит до района Метрогородок. До многих мест в городе на трамвае добираться будет быстрее, чем под землей.

"По сути, на инфраструктуре трамвая создается надземное метро с высокими скоростями, короткими интервалами и современными подвижным составом. Новый маршрут свяжет 13 районов с населением более 1 миллиона человек", - указал Владимир Титов, директор НИИ "МосТрансПроект".

Ожидается, что новым маршрутом будут пользоваться порядка 180 тысяч человек в сутки.