В европейских странах действительно наблюдаются сильные "промилитаристские настроения". Такое заявление сделал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву в этом вопросе видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Александра Вучича, который предупредил о подготовке Европы к войне с Россией.

Дмитрий Песков подтвердил, что в странах Европы "такая атмосфера действительно есть — это плохо", причем прежде всего для самих европейцев, поскольку это "ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия".

Москва всегда понимала существование подобной опасности, поэтому "все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно", подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Видео комментария Дмитрий Пескова опубликовано в Telegram-канале Юнашева.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, которого цитирует "Лента.ру", также выразил убежденность в том, что Европа встала на путь жесткой конфронтации и усиленно готовится к войне.

Сенатор допустил два варианта развития событий в дальнейшем: "Если Европа потеряла голову, то она пойдет на прямой конфликт с нами; если там осталось немного разума, то они поймут, что с Россией воевать бесполезно". Джабаров призвал европейцев пойти по пути нормализации отношений с Москвой.

При этом итальянские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин "поставил на колени" всех европейских лидеров, которые прежде были уверены в своей победе над ним. От прежней самоуверенности европейских политиков не осталось и следа — теперь они вынуждены "униженно искать перемирия с Москвой".