В США рассказали о плане России подчинить Украину в три этапа

Россия стремится достичь своих стратегических целей в специальной военной операции на Украине, реализуя особый план в три этапа, причем лишь первый этап предполагает фактические боевые действия. Об этом пишут американские журналисты.

Как отмечает издание Foreign Affairs, в рамках пресловутого первого этапа российская армия "стремится оккупировать или уничтожить достаточное количество украинской территории, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность оставшейся части только с согласия России".

Вторым этапом, по версии FA, является задействование Россией экономических рычагов и политических методов, подкрепляемых угрозой возобновления боевых действий — это позволит поддерживать контроль над киевским режимом.

Третьим этапом издание называет "включение Украины в орбиту России" по примеру Беларуси, с которой Россия сформировала Союзное государство.

При этом американские журналисты подчеркивают, что предстоящая зима может стать решающей в конфликте на Украине, поскольку способности сторон в плане самообеспечения существенно различаются.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что российская армия существенно превосходит украинскую на поле боя. По его словам, ВС России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях — в четыре-шесть раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине будет возрастать количество граждан, поддерживающих мирное урегулирование конфликта с Россией на условиях российской стороны. По мнению Пескова, "однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти".