85-летняя Максакова упала на колени перед гробом Симонова

В Москве простились с актером Владимиром Симоновым. Гражданская панихида прошла в театре им. Евгения Вахтангова. Гроб с телом актера установили на сцене, рядом сидели его скорбящие родственники: вдова, актриса Яна Соболевская, а также сыновья Василий и Владимир.

Отдать последнюю дань Симонову пришли многочисленные поклонники, коллеги и друзья. Почтили память актера Леонид Ярмольник, Александр Яцко, Виктор Добронравов, Нонна Гришаева и многие другие. Когда в зале появилась 85-летняя Людмила Максакова, многие были удивлены. В последнее время актриса сторонится журналистов, не посещает публичные мероприятия, а если и выходит в свет, то прячет лицо.

На похоронах Симонова Максакова не скрывала эмоций. Подойдя к гробу, Людмила Васильевна не сдержалась и упала перед ним на колени. Актриса тяжело переживает утрату.

Отметим, что по традиции театра Вахтангова, которую завел еще Римас Туминас, коллеги не произносят речей у гроба. В зале звучит только музыка и голос покойного, а завершается траурная церемония аплодисментами. Гроб с телом Симонова вынесли из зала под нескончаемые овации. Портрет актера нес его близкий друг, актер Сергей Маковецкий.

"Володя Симонов, мой товарищ, мой друг. 1 сентября 2026-го исполнилось 50 лет, как мы вместе. Мы поступили вместе в училище, учились в одной группе, жили в одной комнате все четыре года, играли в одних дипломных спектаклях. Мы вместе пришли в театр, вместе существовали на сцене, вместе снимались, поэтому это ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали, вот так резко, неожиданно", — сказал Маковецкий в беседе со "СтарХитом", еле сдерживая слезы.

Напомним, что Владимир Симонов умер 8 ноября. Ему было 68 лет. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Похоронят звезду кино на Троекуровском кладбище.