Кремль опроверг сворачивание контактов с США

Контакты между Россией и Соединенными Штатами сохраняются, хотя и в ограниченном масштабе. Об этом рассказал в среду, 12 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил представитель Кремля, пресловутые контакты проходят и в формате телефонных разговоров, и в виде личного общения, когда это возможно.

Понимания, достигнутые главами двух государств на встрече на Аляске, "находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался", подчеркнул Ушаков. В Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже", сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что новый разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, такую беседу можно оперативно согласовать при необходимости.

При этом из Вашингтона до сих пор не поступало официальных разъяснений относительно поручения американского лидера Дональда Трампа шефу Пентагона по возобновлению ядерных испытаний. Не запрашивал Белый дом и разговор президентов двух стран для обсуждения этого вопроса.