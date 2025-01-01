Наталья Штурм огласила печальный диагноз устроившего голый выход Диброва

Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября 2025 года из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Крах 16-летнего брака шоумен переживает до сих пор. Летом, когда Дибров только узнал о неверности жены, ведущий пустился во все тяжкие. Его видели в одной из московских рюмочных.

А накануне в Сеть слили видео, сделаные у одного из интимных клубов столицы. Очень похожий на Диброва мужчина приехал в заведение с молоденькой спутницей, но удивило народ не это. На кадрах отчетливо видно, что двойник шоумена забыл надеть белье и намеренно не застегнул ширинку на брюках.

Многих увиденное шокировало. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что не знает, как после такого здороваться с ведущим за руку, а певица Наталья Штурм не сдержалась и огласила печальный диагноз 65-летнего Диброва.

Певица призналась, что была шокирована, когда увидела ролик в Сети. Наталья заявила, что после такого общественность должна прекратить считать ее фриком, ведь есть знаменитости и похуже.

"Нет, ну нормально? Ведущий Первого канала публично ходит с **** наперевес, а Наталья Штурм со своими вкусными рецептами — ку-ку? Я, между прочим, имею 2 высших образования и интеллектуалка! Я хочу вести программу "Кто хочет стать миллионером"!" — написала Наталья в своем Telegram-канале.

Кроме того, певица добавила, что поведение похожего на Дмитрия мужчины является нездоровым. "Не, ну если без смеха, то это дно. Это ни в какие рамки. Это похоже на эксгибиционизм+деменция", — высказалась о диагнозе шоумена звезда сцены.