ЦБ объяснил, когда крупные переводы по СБП будут проверять на мошенничество

Переводы через Систему быстрых платежей (СБП) самому себе на крупную сумму будут проверяться на предмет мошеннических действий лишь в том случае, если за такой операцией последует подозрительный перевод другому лицу. Об этом рассказали в среду, 12 ноября, в Банке России.

Как уточняет пресс-служба регулятора, на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП на суммы от 200 тысяч рублей. Проверкам подлежат операции, которые клиент выполнит в адрес "незнакомого" человека — под этой формулировкой подразумевается лицо, в адрес которого клиент не совершал никаких операций на протяжении минимум полугода.

Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу в адрес "незнакомца" предшествовал перевод самому себе через СБП, подчеркивает Центробанк.

Таким образом, проверяться будет не крупный перевод самому себе через Систему быстрых платежей, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу), цитирует сообщение регулятора ТАСС.

Ранее начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, почему кредитно-финансовые организации блокируют счета граждан, а также объяснил, что предпринимать в такой ситуации. Подобное может случиться и с законопослушными россиянами.

В Министерстве внутренних дел России рассказали, как не попасть в базу дропперов — это люди, предоставляющие свои банковские карты или счета для незаконных операций, в том числе по обналичиванию и выводу денег, полученных мошенническим путем. Если какая-то операция была совершена по карте по ошибке, ведомство призывает незамедлительно обратиться в банк.