Победительница конкурса "Русская красавица" Юлия Рыбакова умерла в 29 лет: ее спасали две недели

Победительницы конкурса "Русская красавица" Юлии Рыбаковой скончалась в больнице. Девушке было 29 лет.

О трагедии сообщил Марийский колледж культуры и искусств, который окончила Юлия. "Болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии", — говорится в сообщении.

Рыбакова скончалась от пневмонии. Девушку госпитализировали 28 октября. У нее была температура около 40 градусов. Медики пытались спасти Юлию, но организм слаб все сильнее. Сердце победительницы конкурса "Русская красавица" остановилось 9 ноября.

Прощание с артисткой прошло 10 ноября. Похоронили Рыбакову в Чебоксарах.

Юлия получила красный диплом Марийского колледжа культуры и искусств по специальности "Сольное и хоровое народное пение". После этого она поступила в Чувашский институт культуры и начала работать. Рыбакова была активной участницей Молодежного совета при Министерстве культуры региона, она занималась проектами, направленными на помощь детям с ограниченными возможностями.