Песков рассказал, кого и зачем Путин приглашает к себе домой

Российский лидер Владимир Путин приглашает к себе домой политиков, с которыми у него сложились хорошие отношения. Об этом рассказал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подтвердил официальный представитель Кремля, говоря о приглашении побывать дома у президента России, "это случается". При этом Владимир Путин "приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения — и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские" (цитата по "Известиям").

В октябре 2024 года российский лидер лично встретил президента ОАЭ Мухаммеда Бен-Заида Аль-Нахайяна у себя дома в Подмосковье – в резиденции Ново-Огарёво прошел неформальный ужин. За этим последовала официальная часть визита высокого гостя, включая участие в саммите БРИКС в Казани.

Владимира Путина также приглашают к себе домой его зарубежные коллеги. Песков рассказал, что президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба. В мае 2024 года узбекский лидер пригласил коллегу к себе домой, где они общались практически всю ночь, а за этим последовал "полуличный-полурабочий завтрак".