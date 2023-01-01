Европе угрожает устойчивая к лечению антибиотиками супербактерия из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделал генеральный директор AMR Action Fund Генри Скиннер. Компания специализируется на инвестициях в противомикробные препараты.

По словам эксперта, за четыре года боевых действий резко усугубилась ситуация с супербактериям, устойчивым к антибиотикам. Скиннер привел результаты исследования Сумского государственного университета Украины, согласно которым 85% инфекций у обследованных раненых украинских солдат оказались устойчивы ко многим типам антибиотиков.

Эти инфекции "уже убивают пациентов на Украине", а их распространенность создает угрозу и для европейских систем здравоохранения, предупредил глава AMR Action Fund. Разработку антибиотиков, способных противостоять такой суперинфекции, эксперт назвал стратегической необходимостью для повышения обороноспособности Европы, сообщает РБК.

Годом ранее западные СМИ уже били тревогу, сообщая, что Нидерландам угрожают устойчивые к антибиотикам супербактерии. Медики подозревают, что источник инфекции – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2023 году сообщал, что по Украине распространяются опасные бактерии, устойчивые к противомикробным препаратам. Хуже всего то, что украинские граждане завозят эту заразу в Европу, что стало причиной большого количества случаев выявления "полирезистентных организмов" в европейских государствах.