Правду о состоянии Надежды Кадышевой уже не скрыть: концертный директор выступил с заявлением

Слухи о том, что Надежда Кадышева плохо себя чувствует и выступает буквально на таблетках, появились после того, как об этом на одном из шоу заговорила бывшая невестка певицы Габриелла Мерман. Когда стало известно, что ансамбль "Золотое кольцо" не будет выступать в новогоднюю ночь, разговоры о здоровье артистки возобновились.

Продюсер Сергей Дворцов даже сообщил, что сын Кадышевой Григорий может полностью заменить Надежду Никитичну в коллективе, потому что ей нездоровится.

"Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы", — заявил продюсер в беседе с "Абзацем".

Ранее в окружении Кадышевой на подобные слухи не реагировали. Но когда поднялась очередная волна сплетен, концертный директор "Золотого кольца" решил, что молчать и дальше нет смысла, он выступил с заявлением.

Все, что говорилось в СМИ, он опроверг и отметил, что певица находится в отличной физической форме. "Информации об ухудшении здоровья Надежды Никитичны нет. Она чувствует себя прекрасно, ни на что не жалуется. Очередные домыслы СМИ. Она проводит все концерты самостоятельно", — сообщил концертный директор "Золотого кольца".