У киевского режима много грехов, коррупция — один из них. На это указал в среду, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "коррупция — это то явление, которое жрет изнутри киевский режим", ведь на Украине "воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и американцев".

При этом достоянием общественности становятся отдельные коррупционные проявления, хотя это лишь "небольшая верхняя часть айсберга, если говорить о коррупции киевского режима", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Этот комментарий последовал за заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что министр юстиции и министр энергетики Украины должны быть уволены из-за участия в коррупционных схемах предпринимателя Тимура Миндича. Этого бизнесмена, которого заочно арестовал суд на Украине, называют "кошельком" Зеленского, но утративший легитимность президент пытается дистанцироваться от коррупционного скандала.

Ранее российский дипломат и историк Вениамин Попов заявил, что "нынешняя украинская модель невозможна без коррупции" и "это было предопределено", хотя в действительности "это ужасно просто".