Япония готова предпринимать меры по ситуации на Украине, исходя из того, какие из них будут эффективны для установления мира. Такое заявление сделал в среду, 12 ноября, генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара.

Говоря о вероятности введения новых рестрикций против России, политик заявил, что Токио "будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии".

При этом Минору Кихара высказал недовольство аналогичными действиями российских властей. Он назвал "неприемлемым перекладывание ответственности на Японию", которая вводит санкции против России в связи с ситуацией на Украине.

Иное мнение высказал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Сёдзи Нисида. Парламентарий высказался против антироссийских санкций и призвал нового японского премьера Санаэ Такаити поскорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и восстановить отношения с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев предупреждал, что участие Токио в авантюрах киевского режима будет иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии.