Япония пригрозила России новыми санкциями под предлогом мира на Украине

Япония готова предпринимать меры по ситуации на Украине, исходя из того, какие из них будут эффективны для установления мира. Такое заявление сделал в среду, 12 ноября, генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара.

Говоря о вероятности введения новых рестрикций против России, политик заявил, что Токио "будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии".

При этом Минору Кихара высказал недовольство аналогичными действиями российских властей. Он назвал "неприемлемым перекладывание ответственности на Японию", которая вводит санкции против России в связи с ситуацией на Украине.

Иное мнение высказал депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Сёдзи Нисида. Парламентарий высказался против антироссийских санкций и призвал нового японского премьера Санаэ Такаити поскорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и восстановить отношения с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев предупреждал, что участие Токио в авантюрах киевского режима будет иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии.