130 украинских беспилотника уничтожено в ночь на 13 ноября

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 130 украинских беспилотников.

По 32 дрона перехвачены и уничтожены над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем, 7 – над Крымом, 6 – над Орловской областью, 5 – над Краснодарским краем, 4 – над Тамбовской областью, 3 – над Ростовской областью, 2 – над Брянской областью. По одному беспилотнику сбито над Тульской областью и Московским регионом.

Все вражеские БПЛА были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

В Брянской, Тульской областях пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области люди тоже не пострадали, но информация последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Орловской области обломки БПЛА повредили несколько машин и домов.

В аэропортах Геленджика и Краснодара для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, отметили в Росавиации.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 22 беспилотника.