Эксперт Юшков: Западу не удалось добиться сокращения экспортных доходов России от нефти

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о введении внешнего управления на объектах российской компании "Лукойл". По мнению главы государства, документ нарушает принципы свободы предпринимательства и защиты инвестиций. Решение о назначении специального управляющего парламент Болгарии принял на прошлой неделе под давлением Вашингтона. США ввели санкции против "Лукойла". Под них попадает и принадлежащий российской компании нефтеперерабатывающий завод в Болгарии.

Наша топливная отрасль уже давно подвергается санкционному давлению - но удалось ли инициаторам запретов нанести России сколь-нибудь заметный ущерб? И какие потери несут при этом сами западные страны?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с экспертом Финансового университета при Правительстве России Игорем Юшковым.

"Нефть скопилась не только подсанкционных стран, но и любых других производителей. Главное - это объемы, сколько мы ежесуточно экспортируем. А эти данные пока не меняются. Пока добиться сокращения экспортных доходов России от нефти западному миру не удалось", - отметил Юшков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео