В ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны российская армия нанесла серию ударов по украинским военным тылам. В зоне поражения - объекты ВПК в Киевской, Сумской, Одесской областях. А в зоне спецоперации идет ликвидация вражеских формирований, окруженных в районе Красноармейска и Димитрова. Завершена зачистка села Сухой Яр.

В зоне ответственности группировки "Центр" наши передовые группы поддерживают "Ночные охотники". Экипаж вертолета Ми-28 НМ ударно отработал ракетами по разведанным целям ВСУ. Живая сила противника и опорный пункт были уничтожены.

А это кадры из Херсонской области. На правом берегу Днепра расчет гаубицы Д-30 нанес поражение боевикам, которые пытались укрыться в заброшенном здании. Наши артиллеристы пресекают любые попытки ВСУ форсировать реку.

Сегодня стали известны подробности освобождения села Новое в Запорожской области. Штурмовики 114-го мотострелкового полка группировки "Восток" стремительно прорвали оборону ВСУ. Под контроль приморцев перешел вражеский укрепрайон площадью более 14 квадратных километров.

На Красноармейском направлении расчет "Солнцепека" группировки "Центр" уничтожил укрепленный опорник противника. Обнаружили скопление боевиков наши "птички", а потом по неприятелю с расстояния в 25 километров точно ударила ТОСочка, на оставив врагу никаких шансов. В свой профессиональный праздник - День войск радиационной, химической и биологической защиты - "Солнцепеки" на боевом посту.

И на других участках фронта бойцы этого рода войск показывают примеры мужества и отваги. На Сумском направлении особо отличившимся вручили государственные и ведомственные награды.