Названы новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии лейтенант Андрей Синячкин, командир танка Т-72, оказывал поддержку штурмовикам и грамотно руководил экипажем, уничтожив опорный пункт противника. А во время атаки вражеских FPV-дронов Андрей вовремя отдал приказ вывести боевую машину из зоны поражения.

Гвардии сержант Андрей Козырчиков, командуя штурмовым подразделением, лично уничтожил из гранатомета пулеметный расчет националистов. Обнаружив в разрушенном здании группу боевиков, подчиненные Козырчикова подавили огневые точки неприятеля и закрепились на новом рубеже.