Что стало с Лимдой Ибрагимовой, гордо танцевавшей на свадьбе мужа с другой: "Насколько ей было больно знают только она и Всевышний"

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцевала в черном костюме с юбкой и в красном платке на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка совсем недавно родила второго ребенка, но нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей.

Женщин со всего мира восхитил поступок Лимды. Кто-то ее жалеет, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую девушку. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок. Интересно, что Лимду поддержал брат мужа. Деверь специально в танце повел ее поближе к молодоженам, и прямо перед невестой обсыпал первую жену деньгами.

Подруга Ибрагимовой рассказала подробности произошедшего. Оказалось, что муж пришел к Лимде и сообщил, что через несколько дней он женится во второй раз. Девушка на тот момент всего месяц как родила дочь. Она была шокирована поступком любимого, сказала, что против новой супруги, но ничего уже нельзя было изменить.

"Лимда лишь поблагодарила супруга за то, что он сообщил эту новость ей лично. Насколько ей было больно и обидно знают только она и Всевышний", — поделилась приятельница Ибрагимовой.

Лимда рассказала о своей беде подруге, тогда они вместе и придумали, что ей нужно прийти на свадьбу и станцевать перед новой женой. В итоге поступок принес Ибрагимовой не только славу в соцсетях, она еще и получила неплохие подарки. Дело в том, что по местной традиции принято во время танца осыпать девушку деньгами, которые потом достаются ей.

Жена очень неплохо заработала на второй свадьбе мужа. Лимда рассказала, что уже придумала, на что потратит эти средства. "Я долго думала, куда вложить деньги, заработанные на свадьбе: открыть свой бизнес маленький, поменять машину ну или убежать от всего этого и отдохнуть. Но я выбрала другое", — сообщила Ибрагимова.

Девушка решила купить квартиру в одном из самых туристических районов Дагестана. Так она сможет сдавать жилье и зарабатывать. Многие сочли, что таким образом Ибрагимова обретет независимость от мужа и подаст на развод. Но, как призналась сама Лимда, она смирилась и приняла свою судьбу.

"Люди пытаются распоряжаться моей жизнью. Недоумевают, что я не развожусь с мужем. Разве я где-то говорила, что разведусь с ним? Или дала обещание, о котором забыла?" — заявила Ибрагимова.