На форуме "Цифровые решения" рассказали об отечественных IT-продуктах

Выставка "Цифровые решения" - это, по сути, демонстрация достижений отечественной IT-индустрии. Здесь лучшие российские электронные продукты – от платформ для Госуслуг до защиты и борьбы с кибер-преступниками. Телефонные мошенники с каждым годом становятся все изощреннее. И задача операторов связи - быть на шаг впереди.

"У нас есть такая функция, что прямо в разговоре срабатывает предупреждение, что с вами говорит мошенник", - рассказывает Инесса Галактионова, генеральный директор телекоммуникационной компании.

Цифровая трансформация идет по всей стране. Государство ставит задачу - объединить лучшие технологии и сделать их доступными каждому жителю России.

Деловая программа форума - это три тематических направления: бизнес, общество и власть. И такой подход помогает сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь.

Выставку посетил премьер-министр Михаил Мишустин. На повестке дня - не только демонстрация технологий, но и разговор о том, какие цифровые вызовы ждут страну в ближайшем будущем.

"Компании активно вкладываются в расширение бизнеса, модернизацию, но, что очень важно, в научно-исследовательские, научно- и опытно-конструкторские работы, а также в создание инфраструктуры для развития и применения технологии искусственного интеллекта и облачных решений. По сути, они формируют базу для долгосрочного технологического лидерства", - отметил премьер.

Отдельный стенд - биометрические решения. С помощью системы распознавания лиц IT-компании предлагают решать задачи в сферах услуг и торговли. В первую очередь - для ускорения приема граждан в МФЦ. Достаточно просто посмотреть в камеру - и за минуту можно получить справку, выписку из налоговой, оформить услугу. Первый подобный цифровой консультант должен появиться уже в следующем году в Липецкой области.

Системообразующие предприятия вкладываются в цифровую грамотность молодежи. Уже сейчас совместно со школами, колледжами и вузами обучают учащихся компетенциям, которые будут востребованы завтра.

"Технологичность нашей отрасли растет с каждым годом. И "цифра" в этом играет основную роль, трансформационную роль. Это повышение эффективности компании и в целом нефтегазовой отрасли. И, соответственно, на этом этапе жизненного пути нам необходимо иметь сотрудников, которые обладают не только базовыми компетенциями классическими образования, но и в том числе и цифровыми", - указал Олег Третьяк, начальник департамента цифровой трансформации нефтегазовой компании.

Форум собрал 4 тысячи участников, 600 спикеров. Каждый посетитель может протестировать все на себе - оформить цифровую подпись, проверить работу электронных сервисов, понять, каким будет ближайшее цифровое будущее страны.