Сильнейшая магнитная буря, обрушившаяся на Землю, продолжает набирать обороты

Кадры сняты в Ленинградской области у городка Бокситогорск: северное сияние зажгло все небо, да так ярко, что даже те, кто много раз видел такое свечение, удивились. Перламутровые вспышки в течение суток наблюдаются и еще южнее. В местах, где обычно такого не бывает. Марий Эл, Чувашия, Башкирия, Челябинская и Тюменская области.

Такая же живописная картина - и на другом конце планеты, в США. Северная Дакота, Алабама. Вся эта красота - доказательство масштаба магнитной бури. Мощность ее многократно превзошла все прогнозы.

"Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки. Геомагнитная ситуация на данный момент выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. Космические аппараты, работающие около Земли и измеряющие параметры солнечного ветра, к сожалению, передают последние часы сильно искаженные значения", - объясняют эксперты.

На Солнце была зафиксирована вспышка экстремального класса мощности. В десятки раз интенсивнее средних выбросов. Наблюдатели разглядели на кадрах золотого пегаса. Как раз этот крылатый конь, будучи на деле сгустком энергии, понесся в сторону Земли, на подходе еще подтолкнув более медленное плазменное облако.

"Это одна из, если не самая мощная магнитная буря в 25-й цикл солнечной активности. По пятибалльной шкале она получилась 4,7 балла", - сообщил Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН.

Американское агентство атмосферных исследований заявило, что зафиксированы радиопомехи в Европе и Америке. Сбоят космические спутники. Пользователи в соцсетях переживают, что на планете могут быть локальные перебои со связью и интернетом. Потому как собственное магнитное поле Земли начинает колебаться. В пример приводят "Солнечный супершторм", который был 1859 году.

"Тогда случилась самая мощная магнитная буря в истории человечества. Это когда аппараты телеграфов били током операторов, их отключали от электричества, от источников питания, но они работали сами по себе. Провода искрили. В тропических широтах наблюдалось полярное сияние. А где-то в 60-х годах прошлого века из-за этих магнитных бурь чуть не случилась третья мировая война. Это когда натовские радары в Канаде вышли из строя", - добавил Железнов.

Магнитные бури чувствует не только техника, но и человек. В такие дни врачи фиксируют рост жалоб на головную боль, бессонницу, скачки давления и утомляемость. А теперь буря - одна из сильнейших.

"Здоровому человеку она такого урона не нанесет. Но если люди уже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или от заболеваний крови, может ухудшиться состояние", - говорит Мария Лесникова, врач общей практики.

По прогнозам, сильная магнитная активность продлится до 14 ноября.