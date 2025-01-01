Мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены до конца 2025 года. Такое заявление сделал в среду, 12 ноября, заместитель украинского министра обороны Сергей Кислица.

Украинский дипломат, который входит в состав делегации Киева на переговорах в Стамбуле по мирному урегулированию конфликта, заявил в интервью The Times, что диалог поставлен на паузу из-за отсутствия прогресса.

Кислица высказал претензии к ходу переговорного процесса — в частности, посетовал на то, что единственное прекращение огня, которое обсуждалось, касалось лишь короткой гуманитарной паузы.

Также представитель киевского режима пожаловался на то, что диалог был затруднен из-за "очень жесткого мандата" российской делегации.

Заявление Кислицы последовало за приездом в Турцию руководителя украинской делегации на переговорах с Россией, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Политик заявил, что намерен "работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов", согласованный с российской делегацией.

В Кремле не стали комментировать сообщения о намерении Умерова разблокировать обмены пленными с Россией — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ему нечего сообщить по данному поводу. При этом он подчеркивал, что ситуация с урегулированием конфликта зависла не по вине России: Киев срывает переговорный процесс и не открыт к диалогу.