Стремление Германии к статусу ведущей военной державы Европы тревожит соседей ФРГ по Евросоюзу. Об этом рассказали европейские дипломаты и чиновники.

По словам собеседников Politico, изменение военного потенциала Германии аналогично землетрясению — это "самое важное, что сейчас происходит на уровне ЕС". Усиление бундесвера бросает вызов устоявшемуся представлению о том, кто отвечает за безопасность Европы.

В военных кругах Франции опасаются, что растущее влияние Германии может усложнить атмосферу сотрудничества в Европе, а амбиции ФРГ в этой сфере вызывают в Париже "смесь скептицизма и беспокойства".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Министр выразил надежду на то, что "ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильные выводы и остановят безумие".

Что касается отношений между Францией и Германией, на Западе высмеяли "медовый месяц" французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Нечасто лидеры Франции и Германии питали настолько выраженную взаимную симпатию, но между Мерцем и Макроном "любовь витает в воздухе", иронизировали западные СМИ.