Взрыв в Красногорске, тяжелейшие травмы получил школьник: все подробности резонансного ЧП

На улице Пионерской в Красногорске повсюду следы крови. Раненый 9-летний мальчик смог пройти несколько домов - спешил сюда, к своему тренеру в центр единоборств. И здесь упал на детской площадке. На помощь ему сразу выбежали местные жители.

Мальчик шел на тренировку по кикбоксингу. На дороге заметил свернутые трубочкой деньги и решил поднять их, но когда прикоснулся - произошел взрыв. Под купюрами скрывалось самодельное взрывное устройство с зарядом мощностью до 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Чтобы усилить поражающий эффект, внутри его начинили мелкими гвоздями.

Мальчик получил тяжелые минно-взрывные травмы обеих кистей, на правой ему оторвало пальцы. Первую помощь ребенку оказали жители соседнего дома.

"Возвращался с тренировки - увидел толпу народа и скорую с мигалками. Мальчик вел себя как настоящий мужчина. Мама очень переживала, а мальчик ее успокаивал. Говорил: "Мама - все нормально", - рассказывает Владимир Шарупич, руководитель школы дзюдо и самбо в Красногорске.

Сейчас мальчик в Детском клиническом центре имени Рошаля, он в тяжелом состоянии. Врачи провели ему сложную операцию, которая длилась шесть часов.

"Левую кисть полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. Я очень надеюсь, что функциональна кисть тоже будет. С правой кистью у ребенка все немножко сложнее. Травматическое размножение тканей, травматический разрыв пальцев, отрыв пальцев. На сегодняшний момент удалось сохранить только один палец", - говорит Татьяна Шаповаленко, директор ДНКЦ имени Л.М. Рошаля.

Мальчика в больнице посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На месте взрыва работают следователи, территорию оцепили. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

"В настоящее время с участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств", - сообщили в СК.

Следственный комитет обращает внимание на правила безопасности. Особенно детям важно напомнить: нельзя брать в руки и поднимать на улице неизвестные предметы.