"Ее настоящее имя Светлана, ее продали": вскрылись шокирующие данные о дочке Алены Кравец, которую она сдала в детдом

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Пока Даниэла была маленькой, семья жила дружно. Кравец выводила наследницу на подиум, мечтала, как дочка тоже станет моделью. Но в подростковом возрасте отношения резко испортились. Девушка обвиняла приемных родителей в истязательствах, они же в ответ уверяли, что Даниэла врет, да еще и ворует.

Дошло до того, что Алена заявила, что дочь планировала убийство. Узнав, что девушка задумала с ними расправиться, родители сначала отправили ее в психиатрическую клинику, а после — обратно в детский дом. Семейные дрязги разбирают в студии "Пусть говорят".

Благодаря проведенному ДНК-тесту Даниэла нашла родного отца. А теперь девушка намерена отомстить приемной матери за испорченное детство. Адвокаты, присутствовавшие на шоу, посоветовали ей подать иск-компенсацию в суд. Даниэла может получить около 600 миллионов рублей.

Кравец была шокирована. Алена считает, что дала девочке прекрасную жизнь, о которой она могла бы только мечтать. Мол, родственники, которых нашла Даниэла и себя прокормить не способны. Ее отец держит небольшой ларек, а бабушка живет в сарае. Биологическая мать и вовсе отказывается встречаться с наследницей.

"Последняя наша переписка была странной, она меня заблокировала. Какие-то соседки сказали, что она якобы была зла после прошлых эфиров, приехала и поломала им электричество", — поделилась Даниэла.

Кравец же уверяет, что не просто так скрывала от приемной дочери ее происхождение. Алена говорит, что она растила девочку как родную, пытаясь показать ей мир, собирались дать лучшее образование.

При этом знакомые настоящей семьи приемной дочери Кравец знали, что ее отдали в детдом. Однажды один из приятелей заявил бабушке Даниэлы: "Все, продали твои внучку". Но в целом о женщине, родившей Даниэлу отзываются положительно. "Она хорошая девочка, знаю, что она родила, просила помочь, но не смогла. А после хотела ее забрать себе. Мама знала, где находится Даниэла, но называла ее Светой, в честь себя", — сообщила одна из знакомых родной семьи Даниэлы.