Кремль опроверг передачу Трампом послания Путину через президента Казахстана

Президент США Дональд Трамп не передавал никаких посланий российскому лидеру Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал в среду, 12 ноября, представитель Кремля Юрий Ушаков.

Как подчеркнул помощник президента России по международным делам, комментируя прибытие Токаева в Москву после поездки в Соединенные Штаты, "мы не получали никаких сигналов через него" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Юрий Ушаков отмечал, что контакты между Россией и Соединенными Штатами сохраняются, хотя и в ограниченном масштабе. В Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".

Что касается отмены российско-американского саммита в Будапеште, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что это решение исходило из Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио заявил после беседы с Лавровым, что "это была конструктивная беседа, и она четко показала, где мы находимся, поэтому необязательно встречаться".