Москвичей призвали ездить только на зимней резине с 15 ноября

Выезжать на личном автотранспорте на дороги Москвы в предстоящие 15-16 ноября выходные следует только на зимней резине. С таким призывом выступила в среду, 12 ноября, пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Сославшись на погодные условия и прогнозы метеорологических служб, ведомство подчеркнуло, что "если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", сообщает "Москва24".

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что уже в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов тепла, а "это как раз тот предел, когда эластичность резины, особенно если летняя резина, уменьшается".

12 ноября столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что метеорологи обещают резкое изменение погодных условий, что требует осторожности от жителей и гостей столицы. Прогнозируется мокрый снег с налипанием на провода, гололедица, снижение температуры воздуха до отрицательных значений и сильный ветер.