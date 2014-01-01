Старшая дочь Дмитрия Тарасова выросла красавицей: ее фото в Сети произвело фурор

Бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко поделилась свежим снимком дочери от футболиста. Ангелине уже 16 лет, и она выросла настоящей красавицей.

Пономаренко — первая жена Тарасова. Они прожили в браке четыре года, а потом спортсмен ушел. Оксана долго судилась с бывшим мужем из-за алиментов. Но на отношения Ангелины с отцом это не повлияло. Сейчас девочка часто гостит у папы и общается с единокровными сестрами и братьями.

Оксана же ведет блог, в котором иногда показывает фотографии дочери. Так, на днях она выставила свежий снимок Ангелины и народ ахнул — девочка, которая еще совсем недавно была ребенком, превратилась в юную леди. На фото дочь Тарасова позирует с распущенными длинными волосами и в черном топе на бретельках. Пономаренко заявила, что от отца девочке достались пухлые губы.

"Что ж.. К косметологу за увеличением объема губ Ангелина точно не пойдет. Генетика постаралась. Но не с моей стороны", — подписала снимок дочери бывшая жена спортсмена.

Поклонники Тарасова снимок оценили. Народ осыпал девочку комплиментами, отметив, что она взяла от мамы и папы лучшие черты.

(Смотреть фото на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что после развода с Оксаной Пономаренко Дмитрий Тарасов женился на Ольге Бузовой. Но и от второй жены он ушел. Футболист уверяет, что брак сгубила карьера Ольги, мол, он мечтал о детях, а она пропадала на съемках и концертах.

Третьей женой спортсмена стала участница конкурса красоты "Мисс мира-2014" Анастасия Костенко. Ольга тяжело переживая развод, занялась музыкой и начала выпускать один хит за другим. А Дмитрий и Анастасия времени даром не теряли, за семь лет брака жена родила футболисту четверых детей.