Минфин Беларуси предложил ввести налог в 40% для богатых

В Беларуси предлагается ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой 40% для граждан с высоким доходом. Об этом рассказал в среду, 12 ноября, белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

В рамках этих поправок базовая ставка в 13% сохранится для граждан, чей годовой доход не превышает 350 тысяч белорусских рублей (около 117 тысяч долларов). К этой категории относится, по данным Минфина Беларуси, примерно 98% населения республики.

При ежегодных доходах в диапазоне от 350 тысяч до 600 тысяч белорусских рублей предусмотрена ставка 25%, при доходах свыше 600 тысяч белорусских рублей — 40%. При этом по самой высокой ставки платить налог придется всего примерно тысяче граждан, сообщает БелТА.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что "мы по НДФЛ приняли все решения в прошлом году и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверно, было бы неправильным". Что касается увеличения налога на роскошь, больших денег в бюджет это все равно не принесло бы, заявил министр.

Тем временем состоятельные французы массово переводят свои накопления за рубеж — ускорился отток капиталов из страны. На родине богатых жителей Франции не устраивает нестабильность и риск повышения налогов.