Неосмотрительное высказывание о Курильских островах министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавады спровоцировало в Японии настоящую политическую бурю. На нее обратили внимание китайские журналисты.

Как отмечают в КНР, реакция России оказалась неожиданно спокойной, но в то же время твердой. Москва в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу Южных Курил, указав на бесперспективность дальнейших территориальных претензий Японии.

Этот скандал обернулся для Страны восходящего солнца двойным ударом. Кремль в жесткой форме напомнил о реалиях, а японский министр прилюдно высказал неприятную для Токио правду о российской принадлежности Курильских островов, сообщает "Москва24".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пресловутый скандал — внутреннее дело Японии. Что касается территориальной принадлежности Курил, "она ни у кого не должна вызывать сомнений". Суверенитет России над архипелагом неоспорим.

Тем временем помощник президента России Николай Патрушев заявил, что японским дипломатам полезно вспомнить о том, какой геноцид корейцев и китайцев учинила японская армия — как и о планах Токио воспользоваться ослаблением СССР в начале Великой Отечественной войны.