Начато расследование шокирующего дела об охоте на мирных жителей столицы Боснии и Герцеговины

Прокуратура Милана начала расследование шокирующего дела об охоте на мирных жителей столицы Боснии и Герцеговины во время четырехлетней осады города в 90-х годах прошлого века. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Есть данные, что на так называемое "сафари" в Сараево приезжали богатые граждане Италии, Германии, Франции и других стран Старого Света. Личности пятерых подозреваемых уже установлены.

Всего же, по информации следователей, ради бесчеловечных развлечений в Боснию и Герцеговину приезжали порядка 100 европейцев. За то, чтобы стрелять по людям, они платили огромные суммы военной верхушке боснийских сербов. Причем отдельная повышенная такса действовала на убийство детей.