Стало известно, сколько заработают звезды под Новый год: обычным россиянам о таком только мечтать

Перед Новым годом многие российские знаменитости повышают цены на частные выступления. В праздники артисты не отдыхают, но зато успевают заработать на корпоративах приличные суммы. Зима — самый прибыльный сезон.

Журналисты "Абзаца" узнали в ивент-агентстве, сколько стоит позвать на вечеринку Филиппа Киркорова или Люсю Чеботину. Цифры звучат шокирующе, многим россиянам о подобном остается только мечтать.

"Гонорар Филиппа Киркорова – 25 миллионов рублей, Сергея Лазарева – 15, Полины Гагариной – 18, Люси Чеботиной – 12, Леонида Агутина – 15, Григория Лепса – 17. Плюс расходы на бытовой и технический райдер", — сообщили в агентстве.

При том, что в несезон того же Киркорова можно пригласить на свадьбу или день рождения всего за 3 миллиона рублей. А Агутин выступал на корпоративах за 4 миллиона рублей, при этом если в паре с ним была Анжелика Варум, то доплатить нужно было не в два раза больше, а лишь один миллион рублей.

Помимо оплаты, принимающая сторона должна выполнить условия бытового райдера. В Новый год артисты часто добавляют в него необычные требования. Например, Люся Чеботина в праздники желает видеть в гримерке елку. Это является обязательным пунктом ее райдера.