Владимир Путин продемонстрировал знание казахского языка

Президент России Владимир Путин, принимая в среду, 12 ноября, в Москве президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, продемонстрировал знание казахского языка.

Политики провели вечер среды в Большом театре, где из Царской ложи посмотрели гала-концерт мастеров искусства Казахстана. Компанию президентам составляли министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева, а также генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев.

По завершении концерта Владимир Путин обратился к выступавшим и отметил, что его "казахский не очень пока", но в речи ведущего "одно слово я услышал".

Этим словом оказался "алтын", что по-казахски означает "золото". Российский лидер заявил, что это справедливая оценка мастерства артистов из Казахстана: "Вот вы золото и есть" (цитаты по РИА Новости).

