Минтруд разъяснил самозанятым порядок и размер оплаты больничного листа

Самозанятые россияне смогут получить оплату больничных листов в двух вариантах: 50 тысяч и 35 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности. Для каждого из этих вариантов предусмотрен свой размер взносов.

Как рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России, первый вариант выплат гарантирован при страховом взносе в размере 1 920 рублей в месяц, второй — при взносе в 1 344 рубля в месяц.

После уплаты взносов в течение полугода у граждан появится право на получение пособия в размере 70%, а по истечении 12 месяцев — в размере 100% страховой суммы. При расчете пособия будет учитываться также страховой стаж, сформированный во время работы гражданина по найму.

Взаимодействие самозанятых с Социальным фондом России будет осуществляться через мобильное приложение "Мой налог".

Ранее в Минздраве опровергли слухи о том, что часто болеющим россиянам будто бы ограничили выдачу больничных: якобы если человек на протяжении полугода брал больничный четыре раза и более, новый листок нетрудоспособности врач выдаст максимум на три дня, а пролонгировать его вправе лишь медкомиссия.

В Социальном фонде предупредили, что россияне в определенных случаях могут лишиться выплат по листкам временной нетрудоспособности. Открытый по основному месту работы больничный лист не будет оплачен, если во время болезни россиянин продолжил трудиться на работе по совместительству, в том числе на удаленке.