Юлия Ковальчук сделала публичное заявление о муже: "Я благодарна за самого лучшего мужчину на свете"

Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук 12 ноября отмечает день рождения. Певице исполнилось 43 года. 

По случаю праздника Ковальчук оставила послание на своей странице в соцсети. В важный день Юля выразила благодарность за прошедший год, отметив, что встречает новый этап жизни с признательностью за все. Особо артистка отметила мужа, указав, что с Алексеем Чумаковым ей безумно повезло. "Я благодарна за самого лучшего мужчину на свете и за возможность быть мамулей", — написала она.

Не забыла Ковальчук выразить признательность поклонникам и хейтерам. "Я благодарна за всех, кто рядом, кто является примером и кто моя опора и тыл. Я благодарна недоброжелателям, которые учат меня какими быть не надо. Я благодарна, что в моем сердце нет места зависти и злости", — заявила певица.

К посту она добавила серию снимков, на которых предстала в стильных синих джинсах и топе в форме цветка. В 43 года Ковальчук прекрасно выглядит, на ее лице нет морщин, а фигура ничуть не изменилась с того времени, как Юлия впервые вышла на сцену в составе группы "Блестящие". 

Коллеги-артисты в комментариях поздравили Ковальчук с праздником. "С днем рождения, дорогая!" — написала Ольга Орлова. "Поздравляю, Юлечка", — обратилась к имениннице Наталья Подольская. "Юляш, с днюшкой! Пусть твой Новый год согревает тебя и твою душу! Пусть появится что-то новенькое и интересное! Береги себя", — пожелала Ковальчук Лариса Долина.