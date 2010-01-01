Рубио: обещание Трампа о ядерных испытаниях направлено на проверку

Обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия. Об этом 13 ноября заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны", — ответил Рубио журналистам.

Госсекретарь добавил, что США изучают предложение президента России Владимира Путина о сохранении в силе еще на год количественных ограничений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Они публично выразили некоторый интерес к этому. Так что мы это рассматриваем. И, думаю, мы отделяем это от всего украинского контекста", — отметил Рубио.

Американский лидер Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил в феврале 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него.