В МИД России прокомментировали отказ итальянской газеты опубликовать Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать свое же интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Посольство РФ в Италии 13 ноября назвало этот шаг вопиющей цензурой и примером обмана итальянских граждан.

"Случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — говорится в комментарии посольства, размещенном в официальном Telegram-канале.

Издание мотивировало отказ тем, что слова Лаврова якобы "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов", сообщили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что в редакции также отклонили предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания — полную.

Дипломаты приводят в том числе версию статьи, отредактированную Corriere, в которой "все неудобные для официального Рима моменты сознательно вымараны".