На Украине чужих денег не бывает... Ужас, что делается! Мировая пресса который день обсуждает, как там деньги воруют? И кто организатор? Лучший друг, правая рука и кошелёк Зеленского - Тимур Миндич. Помог украсть примерно 100 миллионов долларов.

По схеме Тимура Миндича под прикрытием бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Галущенко забирали 15 процентов с каждого контракта украинского "Энергоатома". Дело раскручивает Национальное антикоррупционное бюро рука об руку с антикоррупционной прокуратурой, которых Зеленский пытался летом поставить под свой контроль. Но дело в том, что и бюро, и прокуратура были созданы западными спонсорами для того, чтобы контролировать самого Зеленского и денежные потоки.

Дональд Трамп откликнулся на скандал в своей соцсети, показав, как работает международная схема помощи Украине, и куда деньги возвращаются. Под заголовком "Байденомика": "Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдаёт их мне".

Кстати, Киеву за последние годы только "на энергетику" было выдано около 9 миллиардов долларов. Но надо ещё! Киевский комик охотно потчует западных журналистов домашними заготовками. Только начал интервью давать журналисту Гардиан, и тут… (свет гаснет). Намёк понятен: в Москве рубильник дернули - в Киеве свет погас. Дайте денег, замерзаем.

Германию совсем не смутили масштабы воровства в украинской энергетике. Готова ещё подкинуть. Министр иностранных дел пообещал прислать 40 миллионов. Гуманитарная помощь. А заодно, чтобы деньги, выданные Киеву, после распилов возвращались туда, куда нужно. Под чутким контролем антикоррупционных органов Украины, которые неподконтрольны никому.

Вернее, подконтрольны - кому надо. В действительности всё не так, как на самом деле.