Лавров заявил о подготовке Европы к большой войне с Россией

Запад открыто ведёт приготовление к новой большой европейской войне против России. Об этом в интервью итальянской газете "Коррьера делла Сера" заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Однако издание так и не решилось опубликовать беседу с российским министром, и она появилось на официальном сайте нашего внешнеполитического ведомства. Многие страны ЕС саботируют любые мирные переговоры по Украине, отказываются от прямых контактов с Москвой, отметил Лавров. Кроме того, их цель - подорвать позицию нынешней администрации президента США, которая изначально выступала за диалог по урегулированию конфликта.

"Большинство евростолиц сейчас составляют костяк так называемой "коалиции желающих", которая желает только одного – чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше, "до последнего украинца". Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет. На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве... Вводят всё новые "санкции", которые бумерангом ещё больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование", - отметил Лавров.