В США завершился самый долгий в истории шатдаун

Президент США Дональд Трамп завершил рекордный по продолжительности шатдаун в стране, подписав закон о временном бюджете.

Документ одобрили обе палаты Конгресса - сенат и палата представителей. Он гарантирует выплату задолженностей госслужащим и восстанавливает работу федеральных ведомств. Финансирование предусматривается до 30 января 2026 года, передает ТАСС.

С момента подписания документа федеральное правительство возвращается к нормальной работе, подчеркнул американский лидер.

Шатдаун в США - приостановка работы федерального правительства – продолжатся 43 дня.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за того, что республиканцы и демократы не смогли договориться по вопросам бюджета. Первые настаивали на продлении текущего бюджета, а вторые за свою поддержку потребовали серьезных уступок.