Лавров объяснил возможную причину отмены саммита в Будапеште

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоялся из-за "подковерных докладов" американскому лидеру.

Страны ЕС пытаются подорвать позицию Белого дома, который изначально выступал за диалог с Москвой, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Corriere della Sera. Кто именно передал Трампу документы, наш министр не сказал.

"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю", - сообщил он журналисту.

Россия по-прежнему готова провести встречу, подчеркнул Лавров.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились провести личную встречу в Будапеште в середине октября. Но через несколько дней Трамп отменил встречу, заявив, что не хочет "терять время впустую". Газета Financial Times писала, что встреча отменилась после того, как Россия передала США меморандум с требованиями по Украине.