Страны G7 потребовали немедленного прекращения огня в Украине

Страны "Большой семерки" на фоне продвижения российской армии на Украине заявили о необходимости немедленного прекращения огня.

Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах, заявили в объединении по итогам встречи министров иностранных дел.

Страны G7 также намерены усилить экономическое давление на Россию, а также на те, страны, которые "помогают Москве финансировать СВО". Европа продолжит поддерживать Киев, сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

"Группа стран G7 стоит на стороне Украины. Все, что мы заявляли раньше и что оставалось нашей позицией, мы подтверждаем на этой конференции", - отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что Россия хотела бы завершить конфликт на Украине как можно скорее, но при достижении всех поставленных задач.