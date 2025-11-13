ВСУ скидывают с беспилотников смертельно ядовитые купюры

Украинские боевики сбрасывают с беспилотников отравленные купюры на запорожском направлении.

Новые методы диверсионной деятельности противника зафиксировали подразделения группировки войск "Восток", передает РИА Новости. При контакте с такими купюрами без перчаток яд быстро проникает в кровь, а через некоторое время человек умирает.

Что именно за яд используют ВСУ не уточняется.

Ранее в подмосковном Красногорске школьник поднял сверток с десятирублевой купюрой, который взорвался у него в руках. Ребенок получил тяжелые травмы рук.