Валерий Меладзе тайно лечится в Москве

Валерий Меладзе до недавнего времени считался одним из самых успешных и востребованных артистов на отечественной эстраде. Однако последние годы артист не дает концертов в России. Более того, вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми певец перебрался жить в Испанию.

Однако медицинскими услугами он предпочитает пользоваться в Москве. Стало известно, что певец потратил почти полмиллиона рублей на лечение в российских клиниках. Как утверждает SHOT, 60-летний артист тщательно следит за своим здоровьем. Во время очередного своего приезда домой он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.

Наиболее востребован он был там, где много русскоязычной публики: это Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Отметим, что график Валерия Меладзе расписан аж до октября 2026 года. Вот только России в списке стран гастролей нет.

Обследование прошло между концертами во время большого гастрольного тура Валерия Меладзе, в ходе которого он выступал в Европе, США и странах ближнего зарубежья.